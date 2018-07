Bangui (AFP) Nach wiederholten Angriffen christlicher Milizen hat in der Zentralafrikanischen Republik am Sonntag ein Konvoi mit 1300 Muslimen die Hauptstadt Bangui verlassen. Nach Behördenangaben sollten sie im Norden des Landes an der Grenze zum Tschad Zuflucht finden. Wie ein AFP-Reporter berichtete, begleiteten Soldaten der MISCA, der Mission der Afrikanischen Union in der Zentralafrikanischen Republik, den Konvoi aus 18 Sattelschleppern.

