Kairo (AFP) Ein ägyptisches Gericht hat am Montag die für Demokratie eintretende Jugendbewegung 6. April, eine der führenden Gruppen der Revolte von 2011, verboten. Nach Angaben eines Vertreters der Justiz in Kairo wurde das Verbot aufgrund einer Beschwerde ausgesprochen, in welcher der Organisation die Diffamierung des Staates und die Zusammenarbeit mit ausländischen Parteien vorgeworfen wurde.

