Frankfurt/Main (dpa) - Der Boom an den Aktienmärkten und mehrere Sondereffekte haben zu Jahresbeginn die Deutsche Börse beflügelt. Im ersten Quartal konnte das Unternehmen erstmals seit langem wieder bei Umsatz und Gewinn zulegen, wie der Dax-Konzern am Montagabend mitteilte.

Die Nettoerlöse legten um 6 Prozent auf 514,2 Millionen Euro zu. Das ist der höchste Wert seit dem dritten Quartal 2011. Dazu trug auch bei, dass der Konzern rund drei Jahre nach der vereinbarten Übernahme nun erstmals die Leipziger Energiebörse EEX voll in seine Bilanz einrechnen konnte.

Weitere Sondereffekte trieben den Gewinn an. So stieg das Ergebnis vor Zinsen und Steuern sogar um gut 70 Prozent auf 329,9 Millionen Euro an. Vor einem Jahr war das Ergebnis noch durch hohe einmalige Kosten für ein eingeleitetes Sparprogramm belastet. Zudem profitierte die Deutsche Börse nun von der Neubewertung ihrer Anteile an der US-Börse Direct Edge, die mit dem Konkurrenten Bats fusionierte.

Bereinigt um diese Einmaleffekte stand noch ein operativer Gewinnzuwachs von 5 Prozent auf 271,6 Millionen Euro zu Buche. dem Strich verdiente der Konzern nun 219,0 Millionen Euro, 80 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Im ersten Quartal war das Handelsvolumen der in der Xetra-Sparte gebündelten Aktienmärkte der Deutschen Börse um ein Viertel gewachsen. Auch die Abwicklungs- und Verwahr-Tochter Clearstream machte bessere Geschäfte. Das machte die Rückgänge im Derivategeschäft der Tochter Eurex mehr als wett. Ein großer Belastungsfaktor blieben aber auch im ersten Quartal die niedrigen Zinsen. Sie erschweren der Deutschen Börse das wichtige Geschäft mit der kurzfristigen Anlage von Geldern. An dem vor zwei Monaten gegebenen Ausblick hält der Vorstand fest.

Im vergangenen Jahr hatten mehrere Sondereffekte den operativen Gewinn um knapp ein Viertel auf 739 Millionen Euro sinken lassen. Vor allem hatte eine gut 110 Millionen Euro schwere Vergleichszahlung in den USA wegen zweifelhafter Iran-Geschäfte der Tochter Clearstream das Ergebnis belastet. Das Thema ist für die Deutsche Börse wider Erwarten nicht vom Tisch. Anfang April teilte das Unternehmen mit, dass es wegen möglicher Verstöße gegen Geldwäsche- und Sanktionsvorschriften mit einer neuen strafrechtlichen Ermittlung in den USA konfrontiert sei.

Mitteilung Deutsche Börse