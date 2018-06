Duisburg (dpa) - Grausiger Fund von Feuerwehrleuten in Duisburg: Bei Löscharbeiten in einem Wohn- und Geschäftshaus haben sie drei Tote entdeckt. Zwei Erwachsene und ein Kind lagen tot in einer Dachwohnung. Eine Sprecherin der Feuerwehr sagte, beim Eintreffen der Feuerwehr in der Nacht habe der Imbiss im Erdgeschoss lichterloh gebrannt. Die Brandursache war zunächst unklar. Nachbarn waren vom Herabfallen einer Leuchtreklame wach geworden und hatten Polizei und Feuerwehr alarmiert.

