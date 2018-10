Ankara (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck hat bei seinem Staatsbesuch in der Türkei den Kurs des türkischen Regierungschefs Recep Tayyip Erdogan deutlich kritisiert.

"Muss man denn Twitter oder YouTube verbieten?" fragte Gauck bei einer Pressekonferenz mit Staatspräsident Abdullah Gül am Montag in Ankara. Weiter sei zu fragen, warum eine so starke Regierung wie die Erdogans die Justiz beeinflussen müsse. "Wird das wirklich die Demokratie befördern? Solche Fragen muten wir uns zu."

Die europäische Demokratie sei das beste Modell auch für die Zukunft der Türkei. Dazu gebe es keine Alternative, sagte Gauck, der später mit Erdogan zu einem Mittagessen zusammentraf. Auf eine mögliche EU-Mitgliedschaft der Türkei angesprochen, meinte der Bundespräsident: "Wir wissen nicht, ob und wann das sein wird." Gül habe aber ein klares Bekenntnis zu den europäischen Werten abgegeben. Gül sagte, auf Demokratiedefizite in der Türkei angesprochen: "Kein Land ist vollkommen". Die Türkei habe in den letzten zehn Jahren enorme Fortschritte gemacht.

Am Morgen hatte Gauck in Ankara zunächst am Mausoleum des Staatsgründers Mustafa Kemal Atatürk einen Kranz niedergelegt. Danach war er von Gül mit militärischen Ehren begrüßt worden. Vor Studenten der renommierten METU-Universität hält Gauck am Nachmittag eine Rede zu den deutsch-türkischen Beziehungen. Auch dabei wird er voraussichtlich Defizite bei Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ansprechen.

