Ankara (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck beginnt in Ankara den offiziellen Teil seines Staatsbesuchs der Türkei. Nach der Begrüßung mit militärischen Ehren trift er zunächst mit Staatspräsident Abdullah Gül und dann mit Regierungschef Recep Tayyip Erdogan zusammen.

Vor Studenten einer Universität hält er eine Rede zu den deutsch-türkischen Beziehungen. Dabei wird er voraussichtlich auch Defizite bei Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ansprechen. Am Sonntag hatte er im osttürkischen Kahramanmaras ein Lager mit syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen besucht und die Anstrengungen der Türkei bei der Hilfe für die Menschen in Not gewürdigt. Am Montagabend fliegt Gauck nach Istanbul weiter.

Human Rights Watch zur Türkei