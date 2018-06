Recep Tayyip Erdoğan

Der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdoğan hat die Äußerungen des Bundespräsidenten Joachim Gauck scharf kritisiert. Laut der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu sagte Erdoğan, er dulde keine Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Türkei. In der live im türkischen Fernsehen übertragenen Rede sagte er außerdem, Gaucks Verhalten sei einem Staatsmann nicht angemessen gewesen.

Bei seinem Staatsbesuch in der Türkei hatte Gauck am Montag Demokratiedefizite der Regierung unter Ministerpräsident Erdoğan hervorgehoben. In einer Rede vor Studenten der Technischen Universität in Ankara sagte er, dass er mit Sorge Tendenzen betrachte, die den Rechtsstaat und die Gewaltenteilung der Türkei beschränken. "Ich gestehe: Diese Entwicklung erschreckt mich – auch und besonders, wenn Meinungs- und Pressefreiheit eingeschränkt werden", sagte Gauck.