Berlin (AFP) Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) sieht in einer möglichen Übernahme von Teilen des französischen Konzerns Alstom durch den deutschen Konkurrenten Siemens "große Chancen und Potenziale" für Deutschland und Frankreich. Gabriel stehe in engem Kontakt mit allen Betroffenen, sagte sein Sprecher am Montag in Berlin. Er stimme sich dabei mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ab.

