Paris (AFP) Die Übernahmeschlacht um das französische Energie- und Transportunternehmen Alstom hat am Montag einen neuen Höhepunkt erreicht: Im Elysée-Palast in Paris wurden bei Präsident François Hollande die Kaufinteressenten vorstellig - zunächst der US-Konkurrent General Electric (GE), danach der Siemens-Chef Joe Kaeser empfangen. Die Regierungen in Paris und Berlin ließen Sympathien für eine Teilübernahme von Alstom durch den deutschen Konzern erkennen.

