Hamburg (AFP) Kaffee aus Kapselmaschinen liegt in Deutschland im Trend. Das Segment sei im vergangenen Jahr um 27 Prozent gewachsen, teilte der Deutsche Kaffeeverband am Montag in Hamburg mit. Die Verbraucher hätten 12.700 Tonnen an Einzelportionen in Kapselform gekauft, während es 2012 lediglich 10.000 Tonnen gewesen seien. "Viele Konsumenten möchten ihren Kaffee schnell, einfach und preisgünstig zubereiten, deshalb hält der große Wachstumstrend bei Pad- und Kapselsystemen an", erklärte Verbandsgeschäftsführer Holger Preibisch.

