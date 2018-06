Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat Russland im Fall der in der Ostukraine gefangengenommenen Militärbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) scharf kritisiert. Die russische Staatsführung müsse sich von der "Geiselnahme" klar distanzieren und sich für die Freilassung der Beobachter unter anderem aus Deutschland einsetzen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Er kritisierte, dass es von Russland bisher "keine klare Stellungnahme gegen die Umtriebe der Separatisten" in der Ostukraine gebe und drohte Moskau auch mit Wirtschaftssanktionen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.