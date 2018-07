Berlin (AFP) Die angeschlagene Fluggesellschaft Airberlin ist tief in die roten Zahlen gerutscht und braucht frisches Geld. Im Jahr 2013 machte die zweitgrößte deutsche Airline 315,5 Millionen Euro Verlust, wie das Unternehmen am Sonntagabend mitteilte. Nun stellt die Fluggesellschaft Etihad aus Abu Dhabi, der fast 30 Prozent von Aiberlin gehören, 300 Millionen Euro bereit. Airberlin kündigte einen großen Umbau an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.