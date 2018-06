Ankara (AFP) Bundespräsident Joachim Gauck hat bei seinem Türkei-Besuch jüngste Entscheidungen der Regierung von Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan kritisiert. Nach einem Gespräch mit dem türkischen Staatspräsident Abdullah Gül in Ankara sprach Gauck am Montag die Zugangssperren für Internetdienste wie Twitter und YouTube sowie die Massenversetzungen bei Polizei und Staatsanwaltschaft an. Es stelle sich die Frage, ob dies für die Demokratie förderlich sei, sagte Gauck. Gül verwies seinerseits auf die demokratischen und politischen Reformen in der Türkei in den vergangenen zehn Jahren.

