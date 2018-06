Dortmund (AFP) Ein 33-jähriger Mann soll in Lünen nach einem Vergewaltigungsversuch eine flüchtende 22-jährige Frau aus einem Dachgeschossfenster acht Meter die Tiefe gestoßen haben. Gegen den mutmaßlichen Täter wurde Haftbefehl wegen Mordversuchs und versuchter schwerer Vergewaltigung erlassen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag in Dortmund mitteilten. Die Frau hatte sich bei dem Sturz aus dem Dachschrägenfenster am Sonntag schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zugezogen.

