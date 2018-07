Berlin (AFP) Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und die Bundesregierung haben die sofortige Freilassung der in der Ostukraine verschleppten Militärbeobachter gefordert. Die Männer müssten "unverzüglich, bedingungslos und unversehrt" freigelassen werden, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag. Um den Druck auf Russland in der Ukraine-Krise zu erhöhen, berieten EU-Diplomaten in Brüssel über weitere Strafmaßnahmen, auch die USA kündigten schärfere Sanktionen an.

