Mainz (AFP) Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz warnt vor E-Mails von angeblichen Video-on-Demand-Anbietern, die Schadsoftware transportieren. In den E-Mails gehe es um Geldforderungen von Unternehmen wie der Video Center GmbH, der Video-on-Demand Center AG und der Download Mediathek GmbH, erklärte die Organisation am Montag in Mainz. Für Details werde auf den Anhang der E-Mail verwiesen, in dem vermutlich ein sogenannter Trojaner versteckt sei. Solche Schadprogramme können Daten auf Computern ausspähen.

