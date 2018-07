Geilenkirchen (AFP) Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) ist am Montag zu einem Besuch des Heimatstandorts der in der Ukraine festgehaltenen Bundeswehrsoldaten im nordrhein-westfälischen Geilenkirchen eingetroffen. Dort will sie am Nachmittag im Zentrum für Verifikationsaufgaben der Bundeswehr Gespräche mit Verantwortlichen führen. Aufgabe des Zentrums ist die Überwachung der von Deutschland mit anderen Staaten geschlossenen Rüstungskontrollverträge. Dazu gehören etwa Inspektionen von Militäranlagen der Vertragspartner.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.