Köln (SID) - Bundestrainer Pat Cortina muss bei der Eishockey-WM im weißrussischen Minsk (9. bis 25. Mai) auf die Stürmer Jerome Flaake (Hamburg Freezers) und Michael Wolf (Iserlohn Roosters) verzichten. Der 24-jährige Flaake sagte seine Teilnahme aufgrund einer Nasennebenhöhlenentzündung ab, Wolf laboriert an einer Fußverletzung. Flaake, der in der vergangenen Woche wegen der hartnäckigen Entzündung bereits die WM-Vorbereitungsspiele gegen Russland verpasst hatte, wird sich im Mai einer Operation unterziehen.

"Das ist für mich natürlich bitter, weil man die ganze Saison auf so ein Event hinarbeitet", sagte Flaake: "Allerdings behindert mich die Geschichte schon seit langer Zeit, so dass ich meine volle Leistung nicht abrufen kann."

Bei der vorletzten WM-Vorbereitungsphase gegen die Schweiz am Freitag (20.15 Uhr/Sport1) muss Cortina weiterhin auf die Nationalspieler der Kölner Haie und des ERC Ingolstadt verzichten, die am Dienstag (19.00/Servus TV) das siebte und entscheidenden Spiel um die Deutsche Meisterschaft austragen. Am kommenden Dienstag steht der letzte WM-Test gegen die USA (20.00/Sport1) auf dem Programm.