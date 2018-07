Brüssel (AFP) Die Ukraine soll Gas aus der EU künftig auch über eine Pipeline durch die Slowakei beziehen und so von Russland unabhängiger werden. Die Europäische Kommission begrüßte am Montag in Brüssel die entsprechende Einigung auf eine Absichtserklärung zwischen der Ukraine und der Slowakei. "Dies ist ein wichtiger erster Schritt, um die Quellen der ukrainischen Gasversorgung zu diversifizieren", erklärte Kommissionspräsident José Manuel Barroso.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.