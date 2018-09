Madrid (dpa) - Trainerfuchs Carlo Ancelotti greift tief in die Trickkiste. Vor dem Halbfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag beim FC Bayern versucht es der Real-Madrid-Coach angesichts der miserablen Bilanz der Königlichen in München mit Psychologie.

"Zu diesem Zeitpunkt ist der psychologische Aspekt wichtiger als der taktische", sagte der Italiener in der neuesten Ausgabe des "Champions Magazine" der UEFA. Bei neun von insgesamt zehn Europapokal-Gastspielen in der bayerischen Landeshauptstadt ging Real als Verlierer vom Platz, einmal gab es zumindest ein Remis. Die Madrider Sportzeitung "Marca" schrieb von einem "Fluch", München sei für die Real-Profis eine "verdammte Stadt", hieß es.

Statistik gewinnt aber keine Spiele, versichert Ancelotti - und das wird er auch seinen Spielern einzuhämmern versuchen. "Ob wir das Finale erreichen, hängt nur von uns ab", meint der 54-jährige Italiener. Und immerhin: Die Ergebnisse der letzten sieben Madrid-Pleiten in München (davon allein fünf Mal ein 1:2) würden den Spaniern diesmal alle zum Einzug ins Endspiel von Lissabon gegen den Sieger des Duells FC Chelsea-Atlético Madrid reichen.

Erfolgscoach Ancelotti ist ans Siegen gewohnt - auch in der Champions League, die er mit dem AC Mailand zwei Mal (2003/2007) gewann. Auch als Profi holte er mit den Mailändern zwei Europapokale der Landesmeister (1989/1990). Doch ein Triumph mit Madrid, der zehnte des Vereins in der Königsklasse, "wäre für alle etwas ganz Besonderes", sagt er. Und fügt an: "Wenn wir das hier gleich in meinem ersten Jahr in Madrid schaffen, wäre das unglaublich." "La Décima", der Zehnte, ist in Madrid wegen des langen Wartens seit dem letzten Erfolg im Jahr 2002 über Bayer Leverkusen fast schon zur Obsession geworden.

4000 Fans reisen nach München, um ihre Idole zu unterstützen - so viele wie noch nie vor einem Finale. Wie sie alle träumt auch Innenverteidiger Sergio Ramos vom Titelgewinn am 24. Mai. " Es ist mein Traum, die Champions League zu gewinnen " , wurde der 28-Jährige auf dem UEFA-Portal zitiert. " Es wäre eine große Genugtuung, diesen Pokal endlich in meinen Händen zu halten ", fügte der Andalusier an.

Dass der Traum nicht schon in München platzt, dafür soll vor allem Cristiano Ronaldo sorgen. Der Weltfußballer aus Portugal ist nach längerer Verletzung wieder in Topform, schoss bei der Generalprobe gegen Osasuna (4:0) zwei Traumtore. "Er wird zum Brandstifter von München avancieren", Ronaldo werde "nicht nur Bäume, sondern die ganze Stadt in Flammen setzen", schrieb der Kolumnist der Sportzeitung "AS", Pedro san Martín, als Antwort auf Aussagen von Bayern-Vorstand Karl-Heinz Rummenigge, in München werde "der Baum brennen".

Bis auf die verletzten Jesé und Alvaro Arbeloa und dem nach langer Verletzung noch nicht zu 100 Prozent fitten DFB-Auswahlkicker Sami Khedira hat Ancelotti alle Mann an Bord. Auch Gareth Bale, der am Samstag wegen einer Grippe geschont wurde, am Montag aber problemlos trainieren konnte und am Dienstag von Anfang an zum Einsatz kommen soll.

Vorsicht müssen in München vor allem Ramos und Xabi Alonso walten lassen, da sie mit Gelb vorbelastet sind und bei einer neuen Verwarnung ein mögliches Finale verpassen würden. In den Madrider Kneipen hofft man, dass Ronaldo nicht nur das eine oder andere Tor schießt, sondern "im Notfall" auch auf den Schiedsrichter, seinen portugiesischen Landsmann Pedro Proença, einredet.