Bern (SID) - Ottmar Hitzfeld, Trainer der Schweizer Nationalmannschaft, plant bei der Fußball-WM in Brasilien (12. Juni bis 13. Juli) mit dem verletzten Frankfurter Bundesligaprofi Tranquillo Barnetta (Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel). Dies teilte Hitzfeld am Montagabend in einer Stellungnahme auf der Homepage des Verbandes mit.

Barnetta hatte die Verletzung am vergangenen Samstag bei Eintracht Frankfurts Auswärtsspiel gegen 1899 Hoffenheim (0:0) erlitten.

In Hinblick auf die zahlreichen Verletzten, unter ihnen Xherdan Shaqiri (Bayern München) und Torhüter Diego Benaglio (VfL Wolfsburg), sagte der 65-jährige Hitzfeld: "Die Lage ist auf den ersten Blick prekär, aber wir haben auch noch einen Monat Zeit. Alle verletzten Spieler werden medizinisch erstklassig betreut, daher gehe ich auch davon aus, dass alle rechtzeitig fit sein werden."

Bei der Endrunde in Brasilien trifft die Schweiz in Gruppe E auf Frankreich, Ecuador und Honduras.