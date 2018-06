London (AFP) Eine Lehrerin ist in einer britischen Schule erstochen worden. Die Polizei nahm am Montag einen 15-jährigen Schüler fest. Die Bluttat ereignete sich am katholischen Corpus Christi College in Leeds in Nordengland. Für die Schüler und weitere Angestellte des Colleges bestehe keine Gefahr, sagte ein Polizeisprecher. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar, seien aber Gegenstand intensiver Ermittlungen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.