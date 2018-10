Dubai (AFP) Für die im Ausland lebenden Iraker hat am Sonntag bereits die Wahl zum Parlament begonnen. In insgesamt 19 Ländern der Welt waren die dort registrierten Wähler aufgerufen, über die Zusammensetzung ihrer Volksvertretung abzustimmen. Die Wahl ist zwei Tage lang möglich, am Mittwoch beginnt die Abstimmung offiziell im Irak.

