Bern (dpa) - Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa hat die Freilassung der Militärbeobachter gefordert, die von prorussischen Separatisten in der Ostukraine festgehalten werden.

Der OSZE-Vorsitzende, der Schweizer Außenminister Didier Burkhalter, teilte mit, man arbeite auf allen Ebenen weiter daran, die Beobachter freizubekommen. Er dankte allen internationalen Partnern für ihre Hilfe. Gestern hatten die Separatisten die Beobachter der Presse präsentiert. Am Abend wurde ein Mann aus Schweden freigelassen, der an Diabetes leidet.

