Charkow (dpa) - In der krisengeschüttelten Ostukraine ist der Bürgermeister der Millionenstadt Charkow bei einem Attentat lebensgefährlich verletzt worden. Er sei in den Rücken geschossen worden, so eine Sprecherin. Der Politiker sei in ein Krankenhaus gebracht worden, die Ärzte würden notoperieren. Unterdessen haben die Separatisten in der Region ein weiteres Gebäude besetzt. Örtlichen Medienberichten zufolge stürmten mutmaßlich prorussische Aktivisten am Montag eine Polizeistation in Konstantinowka. Zudem beschossen Unbekannte die Regierungseinheiten auf dem Flugplatz Kramatorsk.

