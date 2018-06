Kiew (dpa) - Der Westen verhängt in der Ukraine-Krise neue Sanktionen gegen Russland. Ins Visier gerät wieder Putins Umfeld. In die Bemühungen um die Freilassung des festgesetzten OSZE-Teams kommt kaum Bewegung. Die Regierung in Kiew ruft eine gewaltige Summe für den Krim-Verlust auf.

