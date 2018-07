Berlin (dpa) - Air Berlin ist im vergangenen Jahr wieder tief in die roten Zahlen gerutscht und plant nun einen grundlegenden Umbau. Das laufende Sparprogramm reiche nicht aus, teilte Unternehmenschef Wolfgang Prock-Schauer mit. Er kündigte eine "fundamentale Neustrukturierung" an, ohne Einzelheiten zu nennen. 2013 hatte Air Berlin unterm Strich einen Verlust von rund 315 Millionen Euro gemacht. Das Unternehmen führte die Probleme auch auf eine unerwartet schwache Sommersaison mit hohen Temperaturen in Mitteleuropa zurück.

