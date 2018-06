Ramallah (AFP) Die Palästinenser halten an ihrem Streben nach einem Beitritt zu internationalen Instanzen und Verträgen fest. Der Zentralrat der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) nahm am Sonntagabend einen Plan an, der die Bitte um Aufnahme der Palästinenser in insgesamt 60 UN-Organisationen und Verträge vorsieht. Der Zentralrat bestätige die "Notwendigkeit", dass die Palästinenserführung ihre Bemühungen in diese Richtung fortsetze, hieß es in der Abschlusserklärung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.