München (dpa) - Im Münchner NSU-Prozess unternimmt das Münchner Oberlandesgericht den dritten Versuch, einen mutmaßlichen Waffenbeschaffer als Zeugen zu vernehmen.

Die Bundesanwaltschaft glaubt, dass er die Tatwaffe vom Typ Ceska aus der Schweiz nach Deutschland gebracht hat. Diese Pistole ist bei neun der zehn Mordanschläge verwendet worden, die dem "Nationalsozialistischen Untergrund" (NSU) zugerechnet werden. Enrico T. war zu seinem ersten Ladungstermin im Februar nicht erschienen. Beim zweiten Anlauf im März hatte er sich geweigert, ohne anwaltlichen Beistand Fragen zu beantworten. Der wird ihm jetzt zur Seite stehen. Für die Bundesanwaltschaft gilt seine Tatbeteiligung allerdings als verjährt.

Eine Auswertung seines Navigationsgerätes hatte ergeben, dass T. die Adressen eines mutmaßlichen Komplizen in der Schweiz gespeichert hatte. In einer Polizeivernehmung hatte er zudem ausgesagt, dass er Uwe Böhnhardt aus der Schule gekannt und gemeinsam mit ihm einer Jugendbande in Jena angehört habe.

