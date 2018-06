Kemer (SID) - Der deutsche Top-Sprinter André Greipel hat beim zweiten Sieg seines britischen Rivalen Mark Cavendish auf der zweiten Etappe der Türkei-Rundfahrt eine vordere Platzierung klar verpasst. Im Massensprint überquerte der Rostocker die Ziellinie in Kemer nach 174,6 km an 85. Position.

Cavendish setzte sich in 3:50:17 Stunden vor Francesco Chicchi (Neri Sottoli) und Niccolo Bonifazio (Lampre/beide Italien) durch. Cavendish führt auch die Gesamtwertung an. "Die Jungs haben heute einen unglaublichen Job gemacht", sagte Cavendish über seine Quick-Step-Kollegen: "Ich bin sehr froh, dass wir uns eine weitere Etappe gesichert haben". Bester Deutscher ist Robert Förster (Markkleeberg/United Healthcare) auf Rang 17.

Greipel kehrt in der Türkei vier Wochen nach einer Schulterverletzung ins Wettkampfgeschehen zurück. Der 31-Jährige war Ende März beim Eintagesrennen Gent-Wevelgem gestürzt und hatte sich zwischen Schulter und Schlüsselbein mehrere Bänder gerissen. Seine Lotto-Mannschaft hat daher noch keine großen Erwartungen an den fünfmaligen Tour-de-France-Etappensieger.

Der dritte Abschnitt der Rundfahrt führt am Dienstag von Finike nach Elmali (184,7 km). Das achttägige Rennen endet am 4. Mai in der türkischen Metropole Istanbul.