Madrid (AFP) Fast vier Jahrhunderte nach dem Tod des spanischen Nationaldichters Miguel de Cervantes haben sich Forscher auf die Suche nach seinen Gebeinen gemacht. Zwei Techniker begannen unter regem Medieninteresse am Montag damit, eine Madrider Kirche mithilfe eines Radars abzusuchen. Der Schöpfer des berühmten Romans "Der sinnreiche Junker Don Quijote von der Mancha" soll in der Kirche des Klosters der Trinitarierinnen im Zentrum der spanischen Hauptstadt bestattet worden sein. Er starb am 22. April 1616 in großer Armut.

