Sydney (SID) - Der ehemalige Schwimm-Weltrekordler Geoff Huegill ist offenbar wegen des Besitzes von Kokain angeklagt worden. Der Australier und seine Ehefrau seien während eines Pferderennens in Sydney von der Polizei abgeführt worden, berichteten mehrere australische Medien am Montag. Huegill (35) hatte bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney zwei Medaillen gewonnen und hielt zwischen 2000 und 2003 den Weltrekord über 50 m Schmetterling.

Die Polizei des Bundesstaates New South Wales nannte keine Namen, sprach aber von einem "35 Jahre alten Mann", bei dem ein "weißes Pulver gefunden wurde, bei dem es sich wohl um Kokain handelt". Huegill habe nervös reagiert und eine Durchsuchung verweigert, wurden mehrere Augenzeugen in den Zeitungen Sydney Morning Herald und Daily Telegraph zitiert.