Berlin (dpa) - Uneinigkeit in der Union um mögliche Steuersenkungen: Unionsfraktionschef Kauder hat Hoffnungen gedämpft, die Bundesregierung könnte das Problem der "kalten Progression" zügig in Angriff nehmen. Dieser Effekt bewirkt, dass Lohnsteigerungen durch höhere Steuersätze wieder aufgezehrt werden. Werde die "kalte Progression" eingedämmt, würde den Kommunen und Ländern Geld fehlen, das sie vom Bund zurückverlangten, sagte Kauder im ZDF. Die "Bild" hatte berichtet, die CDU-Vorstandsmitglieder arbeiteten an einem Konzept, um die schleichenden Steuererhöhungen abzubauen.

