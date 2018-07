Taipeh (AFP) Mit Wasserwerfern und Schlagstöcken hat die Polizei in Taiwan am Montag eine Demonstration gegen ein neues Atomkraftwerk aufgelöst. In der Hauptstadt Taipeh hatten am Sonntag zehntausende Menschen eine der wichtigsten Hauptverkehrsstraßen blockiert. Obwohl die regierende Kuomintang-Partei daraufhin einen Baustopp für ein geplantes Atomkraftwerk außerhalb von Taipeh verkündete, harrten hunderte Demonstranten die ganze Nacht über dort aus. Am Montagmorgen schritt die Polizei ein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.