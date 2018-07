London (AFP) Vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise haben Großbritannien und Frankreich acht Kampfflugzeuge ins Baltikum verlegt. In Litauen trafen am Montag vier britische Kampfjets vom Typ Typhoon ein, die nach Angaben des Verteidigungsministeriums in London den Luftraum der baltischen Staaten Litauen, Estland und Lettland überwachen sollen. In Marienburg (Malbork) im Nordosten Polens wurden vier französische Kampfjets vom Typ Rafale und 70 französische Soldaten stationiert, wie ein Militärsprecher in Paris sagte.

