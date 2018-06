London (AFP) Der US-Pharmakonzern Pfizer will sich mit dem britischen Konkurrenten AstraZeneca zusammenschließen. Pfizer sei daran weiterhin interessiert, obwohl die Briten im Januar Gespräche über eine Fusion abgelehnt und dies am Wochenende bekräftigt hätten, teilte das Unternehmen am Montag mit. Anfang Januar hatte Pfizer 46,61 Pfund (56,60 Euro) pro AstraZeneca-Aktie geboten, rund 30 Prozent mehr als der damalige Börsenkurs. Das britische Unternehmen war dem US-Konkurrenten somit rund 71 Milliarden Euro wert.

