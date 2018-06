New York (AFP) Der legendäre US-Sänger Paul Simon und seine Frau Edie Brickell sind nach einem Ehestreit wegen Ruhestörung festgenommen worden. Die Polizei im Ort New Canaan im US-Bundesstaat Connecticut teilte am Montag mit, sie sei am Samstagabend wegen eines "Familienstreits" in das Haus des Musiker-Ehepaars gerufen worden. Der 72-jährige Simon und seine 48 Jahre alte Frau wurden demnach später wieder freigelassen, sollten aber noch am Montag vor einem Richter erscheinen.

