Washington (AFP) Durch gewaltige Tornados sind in den südlichen US-Bundesstaaten Arkansas und Oklahoma mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Die Katastrophenschutzbehörden sprachen in der Nacht zum Montag von acht Toten in Arkansas und zwei weiteren in Oklahoma. Der Bürgermeister der Stadt Velonia in Arkansas, James Firestone, beklagte "chaotische" Zustände.

