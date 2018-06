Little Rock (dpa) - Tornados ziehen Schneisen der Verwüstung durch den Mittleren Westen der USA. Mehrere Menschen sterben, von ganzen Ortsteilen sind nur Trümmerfelder übrig. Die Zahl der Toten ist auf zwölf gestiegen. "Es war eine wirklich furchtbare Nacht für viele Familien und Gemeinden" twitterte der Gouverneur des Bundesstaates Arkansas. In Kansas wurde der Notstand ausgerufen. Noch ist die Gefahr nicht vorbei. In Teilen der betroffenen Gebiete warnt der Wetterdienst davor, dass sich neue Tornados bilden können.

