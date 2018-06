Naples (SID) - Die Portland Trail Blazers aus der Basketball-Profiliga NBA trauern um Meistertrainer Jack Ramsay. "Dr. Jack", der den Klub 1977 zum bis heute einzigen Titel geführt hatte, starb in Naples/Florida im Alter von 89 Jahren nach einem langen Krebsleiden. Ramsay war von 1976 bis 1986 Trainer in Portland. Zudem stand er bei den Philadelphia 76ers, den Buffalo Braves und den Indiana Pacers an der Seitenlinie.

Nach seiner Trainerkarriere arbeitete Ramsay unter anderem als Kommentator beim TV-Sender ESPN. 1992 wurde er in die Hall of Fame aufgenommen.