Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat seine Vortagesgewinne am Dienstag ausgebaut. Dazu trugen unter anderem zum Teil positiv aufgenommene Quartalsbilanzen bei.

Gegen Mittag stand der deutsche Leitindex 0,91 Prozent höher bei 9532 Punkten. Der MDax rückte um 0,69 Prozent auf 16 165 Punkte vor, und für den TecDax ging es um 1,46 Prozent auf 1222 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,64 Prozent auf 3186 Punkte.

Positive Impulse lieferten unter anderem die guten Quartalszahlen des Chipherstellers Infineon sowie der erwartungsgemäß ausgefallene GfK-Konsumklimaindex, schrieb Investmentanalystin Antje Laschewski von der Landesbank Baden-Württemberg in einem Kommentar.

Die Stimmung der deutschen Verbraucher stagnierte auf hohem Niveau. Laut einem Händler ist zudem die Verunsicherung wegen der Ukraine-Krise wieder stärker in den Hintergrund gerückt. So sind die an Manövern an der ukrainischen Grenze beteiligten russischen Truppen nach Darstellung von Verteidigungsminister Sergej Schoigu an ihre Standorte zurückgekehrt.

Die Papiere von Infineon schnellten an der Dax-Spitze um mehr als fünf Prozent nach oben. Analysten lobten sowohl die Resultate als auch den Ausblick. Die Geschäftszahlen der Deutschen Bank wurden von den Anlegern ebenfalls positiv aufgenommen.

Die Papiere verteuerten sich um rund zwei Prozent. Einige Analysten verwiesen aber auch auf anhaltende Bedenken hinsichtlich der Kapitalausstattung. Als ersten Schritt zur Stärkung ihrer Kapitalbasis startet die Bank in den nächsten Tagen die Ausgabe von eigenkapitalähnlichen Hybridanleihen.

Volkswagen (VW) löste mit seinen Geschäftszahlen hingegen keine Jubelstürme aus. Nach einem kurzen Sprung in die Gewinnzone notierten die Vorzugsaktien des Autobauers zuletzt wieder 0,69 Prozent im Minus. Einem Händler zufolge stört insbesondere die Zusammensetzung der Bereichsergebnisse.