Ankara (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck beendet heute Abend seinen Staatsbesuch in der Türkei. Von Ankara fliegt er am Morgen zunächst nach Istanbul weiter. Zusammen mit dem türkischen Präsidenten Abdullah Gül eröffnet er dort eine deutsch-türkische Universität. Gauck wird dabei von Bundesbildungsministerin Johanna Wanka begleitet. Gauck hatte gestern bei Gesprächen mit Gül und mit Regierungschef Recep Tayyip Erdogan deutliche Kritik an Demokratiedefiziten in der Türkei geübt.

