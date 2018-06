Istanbul (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck ist zum Abschluss seines Staatsbesuchs in der Türkei in Istanbul eingetroffen. Im Mittelpunkt steht dort die Eröffnung einer Türkisch-Deutschen Universität. Damit wollen beide Staaten ihre Zusammenarbeit in Wissenschaft und Forschung ausbauen. Gauck wird vom türkischen Staatspräsidenten Abdullah Gül und von Bundesbildungsministerin Johanna Wanka begleitet. Gestern hatte der Bundespräsident bei Gesprächen mit Gül und mit Regierungschef Recep Tayyip Erdogan deutliche Kritik an Demokratiedefiziten in der Türkei geübt.

