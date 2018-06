Istanbul (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck und der türkische Staatschef Abdullah Gül haben in Istanbul eine türkisch-deutsche Universität eröffnet. Gauck würdigte bei der Zeremonie die Hochschule als "neues Kapitel in den Wissenschaftsbeziehungen beider Länder". Damit könnten auch die engen Wirtschaftskontakte zwischen Deutschland und der Türkei weiter intensiviert werden, betonte Gauck. Gül, der sich nach den kritischen Worten Gaucks an die Adresse der türkischen Regierung am Vortag betont freundlich zeigte, erinnerte daran, dass etwa 5000 Firmen mit deutschem Kapital in der Türkei tätig seien.

