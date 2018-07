Wiesbaden (AFP) Die Zahl der festangestellten Hebammen in deutschen Kliniken ist seit Anfang der 1990er Jahre um fast ein Drittel gestiegen. Im Jahr 2012 arbeiteten in den Krankenhäusern insgesamt 8548 festangestellte Hebammen und Entbindungspfleger, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden zum bevorstehenden Internationalen Hebammentag mitteilte. Das waren rund 29 Prozent mehr als 1991. Der Großteil der Hebammen - knapp 72 Prozent - sind teilzeitbeschäftigt. 1991 waren dies erst rund 29 Prozent.

