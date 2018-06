Brüssel (AFP) Fluggesellschaften aus Ländern von außerhalb der EU wird es leichter gemacht, in der Europa zu starten und landen. Die EU-Kommission verabschiedete am Dienstag in Brüssel eine Verordnung über ein EU-weit gültiges Sicherheitszertifikat. Ausstellen soll es die Europäische Flugsicherheitsagentur EASA mit Hauptsitz in Köln. Die EASA sei gut gerüstet, um "die nötigen Sicherheitsüberprüfungen auszuführen", erklärte die Kommission.

