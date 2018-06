München (AFP) Im Übernahmekampf um den französischen Konzern Alstom hat Siemens-Chef Joe Kaeser eine positive Bilanz seines Treffens mit Frankreichs Staatspräsident François Hollande gezogen. Er habe einen "sehr offenen, vertrauensvollen und freundschaftlichen Austausch" mit Hollande sowie Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg gehabt, erklärte Kaeser am Montagabend. An dem Treffen im Elysée-Palast in Paris nahm auch Aufsichtsratschef Gerhard Cromme teil.

