München (AFP) Der deutsche Siemens-Konzern will seinem französischen Konkurrenten Alstom ein Angebot unterbreiten. Dies beschlossen Vorstand und Aufsichtsrat nach Unternehmensangaben am Dienstag und teilten das Vorhaben Alstom mit. Voraussetzung für ein Angebot sei aber, dass Siemens vier Wochen lang Gelegenheit zu Einsicht in die Geschäftsdaten von Alstom und zu Gesprächen mit dem Management bekomme. Am Wochenende hatte der deutsche Konzern Interesse bekundet, die Energiesparte von Alstom zu übernehmen.

