Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat einen Bericht dementiert, nach dem das sogenannte Kommando Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr wegen der im Osten der Ukraine festgesetzten Bundesbürger in Alarmbereitschaft versetzt worden sein soll. "Das KSK ist nicht in Alarmbereitschaft", sagte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums am Dienstag in Berlin. Auch sei die Einheit nicht "in irgendeiner Art und Weise mit der Lage in der Ukraine beauftragt worden".

