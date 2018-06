Brüssel (AFP) EU-Handelskommissar Karel De Gucht will im Streit über die Hürden für die Verabschiedung des geplanten Handelsabkommens TTIP mit den USA offenbar vor den Europäischen Gerichtshof (EuGH) ziehen. Die Kommission habe "die feste Intention, in den kommenden Wochen hierzu vor den Gerichtshof zu gehen", heißt es in einem Protokoll über ein Treffen De Guchts mit Europaabgeordneten vom 1. April. De Guchts Sprecher bestätigte am Dienstag, dass es dabei um TTIP ging.

